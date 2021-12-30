На видео попало обрушение стены охваченного огнём дома в Ялте, едва не убившей пожарного

Обрушившаяся стена охваченного огнём жилого дома в Ялте едва не убила пожарного © LIFE

В Ялте пожарные продолжают бороться с огнём, охватившим жилой трёхэтажный дом. На данный момент частично обрушились перекрытия и крыша на половине площади здания. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что одна из стен едва не убила пожарного.

По нашим данным, жительница квартиры закурила сигарету на кухне, после чего и произошёл взрыв. По предварительным данным, женщина могла попросту забыть выключить газ в комнате.







Отмечается, что жителей дома отвезут в пункты временного размещения — лагерь, санаторий, гостиницу. К месту происшествия уже подъехал автобус для эвакуации. Уточним, что изначально пострадавших было трое: 30-летняя женщина и два ребёнка в возрасте девяти месяцев и трёх лет. Последнего отец уже забрал из больницы, ему помощь не потребовалась.