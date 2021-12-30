На видео попало обрушение стены охваченного огнём дома в Ялте, едва не убившей пожарного
Жителей здания поселят в трёх пунктах временного размещения, к месту происшествия уже подъехал автобус для эвакуации. Сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать возгорание.
Кадр из видео © LIFE
Обрушившаяся стена охваченного огнём жилого дома в Ялте едва не убила пожарного © LIFE
В Ялте пожарные продолжают бороться с огнём, охватившим жилой трёхэтажный дом. На данный момент частично обрушились перекрытия и крыша на половине площади здания. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что одна из стен едва не убила пожарного.
По нашим данным, жительница квартиры закурила сигарету на кухне, после чего и произошёл взрыв. По предварительным данным, женщина могла попросту забыть выключить газ в комнате.
Отмечается, что жителей дома отвезут в пункты временного размещения — лагерь, санаторий, гостиницу. К месту происшествия уже подъехал автобус для эвакуации. Уточним, что изначально пострадавших было трое: 30-летняя женщина и два ребёнка в возрасте девяти месяцев и трёх лет. Последнего отец уже забрал из больницы, ему помощь не потребовалась.
Как уже ранее писал Лайф, инцидент произошёл 30 декабря около полудня на Таврической улице. По словам очевидцев, после громкого хлопка на первом этаже начался пожар. На месте работают пожарные расчёты.
Комментариев: 0