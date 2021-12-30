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С 1 января в России МРОТ вырастет до 13 890 рублей

Также увеличится прожиточный минимум, который в среднем составит 12 654 рубля.

30 декабря, 11:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С начала 2022 года в России вступят в силу ряд изменений, принятых ранее. В частности, будут повышены прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

Так, МРОТ с 1 января вырастет до 13 890 рублей (сейчас — 12,7 тысячи рублей). Документ об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале декабря. Новый прожиточный минимум в стране в среднем составит 12 654 рубля (сейчас — 11,6 тысячи на душу населения).

Голикова рассказала, сколько россиян затронет повышение прожиточного минимума и МРОТ

Голикова рассказала, сколько россиян затронет повышение прожиточного минимума и МРОТ

Также после наступления нового года изменятся правила оформления и начисления пенсий, кроме того, в 2022-м в России откажутся от бумажных больничных, их можно будет получить только в электронном виде. В январе подорожают акцизы и вступят в силу новые ГОСТы для алкогольной продукции.

Напомним, в ноябре на совещании по социальным вопросам глава государства поручил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6% — до 13 тысяч 890 рублей в месяц. Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости повысить и прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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