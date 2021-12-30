С 1 января в России МРОТ вырастет до 13 890 рублей
Также увеличится прожиточный минимум, который в среднем составит 12 654 рубля.
Фото © Pexels
С начала 2022 года в России вступят в силу ряд изменений, принятых ранее. В частности, будут повышены прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.
Так, МРОТ с 1 января вырастет до 13 890 рублей (сейчас — 12,7 тысячи рублей). Документ об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале декабря. Новый прожиточный минимум в стране в среднем составит 12 654 рубля (сейчас — 11,6 тысячи на душу населения).
Также после наступления нового года изменятся правила оформления и начисления пенсий, кроме того, в 2022-м в России откажутся от бумажных больничных, их можно будет получить только в электронном виде. В январе подорожают акцизы и вступят в силу новые ГОСТы для алкогольной продукции.
Напомним, в ноябре на совещании по социальным вопросам глава государства поручил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6% — до 13 тысяч 890 рублей в месяц. Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости повысить и прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей.
Лента новостей
Охранник поликлиники, брызнувший перцовкой в лицо пенсионерке, принял её за бомжа
сегодня в 11:35
"Поджелудочная фактически умирает": Нарколог Сараев предупредил о смертельной опасности некоторых коктейлей
сегодня в 11:26
Представитель "Вектора" Семёнов призвал не спешить с выводами о летальности "омикрона"
сегодня в 11:24
Комментариев: 0