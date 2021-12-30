С 1 января в России МРОТ вырастет до 13 890 рублей

С начала 2022 года в России вступят в силу ряд изменений, принятых ранее. В частности, будут повышены прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

Так, МРОТ с 1 января вырастет до 13 890 рублей (сейчас — 12,7 тысячи рублей). Документ об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале декабря. Новый прожиточный минимум в стране в среднем составит 12 654 рубля (сейчас — 11,6 тысячи на душу населения).