НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Представитель "Вектора" Семёнов призвал не спешить с выводами о летальности "омикрона"

По предварительным данным, в ЮАР она ниже, чем в другие волны пандемии, но стоит учитывать различия между Африкой и Европой, предупредил специалист.

30 декабря, 11:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Делать ранних выводов о летальности нового варианта коронавируса "омикрон" только по данным из ЮАР, где смертность ниже по сравнению с предыдущими волнами пандемии, не стоит. Следует подождать до середины января, предупредил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.

"Главное, что Южная Африка и Африка в целом вообще очень молодая по возрасту, там очень много молодёжи, а лиц старше 60 лет гораздо меньше, чем в любой европейской стране", — приводит его слова РИА "Новости".

Помимо этого, уточнил Семёнов, в ЮАР много людей переболели ковидом, коллективный иммунитет там выше 70%, также на смертность влияют расовые отличия и связанная с этим устойчивость к различным болезням, поэтому говорить о том, что "омикрон" будет в разы менее смертоносным, нужно с осторожностью — сначала следует оценить ситуацию в Европе. При этом предварительные данные обнадёживают, но новая разновидность в Европе начала активно распространяться последние две-три недели, а летальность всегда определяется позднее. Выводы можно будет делать только в середине января, добавил Семёнов.

Вирусолог Семёнов прогнозирует, что "омикрон" станет доминирующим во всём мире уже весной

Вирусолог Семёнов прогнозирует, что "омикрон" станет доминирующим во всём мире уже весной

Ранее Лайф сообщал, что к настоящему моменту в России официально выявили 103 случая заражения "омикроном". При этом, по словам главы Роспотребнадзора, все очаги локализованы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1