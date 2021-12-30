Представитель "Вектора" Семёнов призвал не спешить с выводами о летальности "омикрона"

Делать ранних выводов о летальности нового варианта коронавируса "омикрон" только по данным из ЮАР, где смертность ниже по сравнению с предыдущими волнами пандемии, не стоит. Следует подождать до середины января, предупредил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.

"Главное, что Южная Африка и Африка в целом вообще очень молодая по возрасту, там очень много молодёжи, а лиц старше 60 лет гораздо меньше, чем в любой европейской стране", — приводит его слова РИА "Новости".

Помимо этого, уточнил Семёнов, в ЮАР много людей переболели ковидом, коллективный иммунитет там выше 70%, также на смертность влияют расовые отличия и связанная с этим устойчивость к различным болезням, поэтому говорить о том, что "омикрон" будет в разы менее смертоносным, нужно с осторожностью — сначала следует оценить ситуацию в Европе. При этом предварительные данные обнадёживают, но новая разновидность в Европе начала активно распространяться последние две-три недели, а летальность всегда определяется позднее. Выводы можно будет делать только в середине января, добавил Семёнов.