В России выявили уже 103 случая заражения "омикроном"

"На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона". Это люди приехавшие или люди, очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".