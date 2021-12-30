В России выявили уже 103 случая заражения "омикроном"
При этом, по словам главы Роспотребнадзора, все очаги локализованы.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Число выявленных случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в России достигло 103. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона". Это люди приехавшие или люди, очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
А ранее вирусолог Александр Семёнов спрогнозировал, что "омикрон" станет доминирующим во всём мире уже через четыре месяца. По словам исследователя, который недавно вернулся из ЮАР, данная мутация заразнее существующих, но несильно.
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