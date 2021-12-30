НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России выявили уже 103 случая заражения "омикроном"

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, все очаги локализованы.

30 декабря, 10:57

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Число выявленных случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в России достигло 103. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона". Это люди приехавшие или люди, очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Учёные из ЮАР представили первые данные по смертности от "омикрона"

Учёные из ЮАР представили первые данные по смертности от "омикрона"

А ранее вирусолог Александр Семёнов спрогнозировал, что "омикрон" станет доминирующим во всём мире уже через четыре месяца. По словам исследователя, который недавно вернулся из ЮАР, данная мутация заразнее существующих, но несильно.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1