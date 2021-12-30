Песков объяснил погрешностью и методиками подсчёта разную статистику по коллективному иммунитету
На данный момент разные ведомства называют цифру около 60%, причём разрыв между подсчётами не превышает и полутора процентов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Определить точный уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу достаточно сложно, поскольку в статистических данных может быть погрешность. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что коллективный иммунитет сейчас составляет около 60%, и слова вице-премьера Татьяна Голиковой о том, что этот показатель достиг 61,1%.
"Здесь в целом очень трудно назвать точные цифры, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности. Определённо говоря, здесь есть погрешность, и она неизбежна", — рассуждает представитель Кремля.
По словам Пескова, президент страны обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства, и вполне объяснимо, что иногда эти данные могут отличаться.
"Принцип достаточно простой: когда мы считаем, например, человека, который привился 12 месяцев назад, вот его учитывать в коллективном иммунитете или нет? Он должен был, по идее, уже сделать бустер, он должен был ревакцинироваться, а есть люди, которые привились 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировались", — отметил он.
Напомним, 28 декабря вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,1%. При этом президент Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ заявил, что этот показатель должен составлять 90%.
А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях и вовсе предположила, что для достижения коллективного иммунитета к ковиду нужна вакцинация 100% граждан. По её словам, ситуация с распространением коронавируса на сегодняшний день стабильная, однако окончательно проблема ещё не разрешена.
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