Путин запретил списывать соцвыплаты за долги
В частности, не могут подвергнуться взысканию пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, малоимущим гражданам и многие другие виды материальной поддержки от государства.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий в автоматическом режиме списывать социальные выплаты граждан в счёт погашения долгов. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
В соответствии с ним банкам запрещается списывать единовременные соцвыплаты государства в счёт погашения задолженности по потребительским кредитам "без получения дополнительного согласия заёмщика отдельно по каждой такой выплате". В частности, не могут подвергнуться взысканию пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, малоимущим гражданам и многие другие виды материальной поддержки от государства.
Напомним, что документ был разработан после того, как глава государства на съезде партии "Единая Россия" призвал защитить все социальные выплаты от автоматического списания. Соавтор инициативы, первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что речь идёт о социальных выплатах "всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь".
Этим летом Путин также подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги. Новые правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля — по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам. Кроме того, должники имеют право обратиться в Федеральную службу судебных приставов и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства.
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