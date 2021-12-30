Путин запретил списывать соцвыплаты за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий в автоматическом режиме списывать социальные выплаты граждан в счёт погашения долгов. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

В соответствии с ним банкам запрещается списывать единовременные соцвыплаты государства в счёт погашения задолженности по потребительским кредитам "без получения дополнительного согласия заёмщика отдельно по каждой такой выплате". В частности, не могут подвергнуться взысканию пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, малоимущим гражданам и многие другие виды материальной поддержки от государства.

Напомним, что документ был разработан после того, как глава государства на съезде партии "Единая Россия" призвал защитить все социальные выплаты от автоматического списания. Соавтор инициативы, первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что речь идёт о социальных выплатах "всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь".