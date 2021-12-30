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Вирусолог Альтштейн объяснил, почему "Спутник V" в назальной форме не замена уколу

Препарат будет доступен детям и пожилым людям с хроническими заболеваниями, ведь у него меньше побочек.

30 декабря, 11:00

Фото © Twitter / sputnikvaccine

Назальная форма вакцины против коронавируса "Спутник V" не сможет заменить внутримышечный укол, поскольку даёт другую защиту. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "Вечерней Москвой".

"Препарат вводится через нос, далее жидкость стекает по задней стенке глотки. Так происходит заражение клеток рекомбинантным аденовирусом, в котором имеется ген, вызывающий образование белка коронавируса. Таким образом индуцируется образование иммуноглобулина А, который и защищает слизистые оболочки", — объяснил эксперт.

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По его словам, вирус встретят антитела, которые не пропустят его дальше слизистых. И тем не менее назальный препарат — это не стопроцентная защита. К тому же, когда он появится на рынке, внутримышечная вакцинация останется. Однако Альтштейн не знает, какой именно порядок прививки будет организован, всё зависит от ряда факторов, в том числе и от доступного количества препарата. Вероятно, считает он, оптимальным станет введение назальной вакцины после второго компонента вакцины. Кроме того, вирусолог подчеркнул, что во время заболеваний носоглотки, в том числе заложенности в носу или инфекций, нельзя будет использовать спрей.

"В какой-то мере назальный препарат защищает от любого штамма. Потому что все штаммы нейтрализуются одним и тем же видом антител. Тут нюанс в том, что каждый штамм требует разного уровня антител. Например, вакцины, сделанные против "уханьского" вируса, хорошо нейтрализуют альфа-штамм, а "африканскую" "дельту" не очень", — рассказал Альтштейн.

Назальный "Спутник V" будет разрешён детям и пожилым людям с хроническими заболеваниями, отметил собеседник издания. По сравнению с другими вариантами данный препарат даёт меньше побочных эффектов.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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