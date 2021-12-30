Песков: Россия никогда не была первоисточником напряжения в отношениях с США

Россия никогда не была источником и первоисточником напряжения в отношениях с Соединёнными Штатами Америки, Москва настроена и хочет разговора с Вашингтоном для решения насущных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никогда не была источником напряжения и не была первой источником напряжения", — сказал он, заметив при этом, что РФ принимала и будет принимать те шаги и меры, которые необходимы для обеспечения безопасности страны.

Представитель Кремля уточнил, что Москва настроена на разговор с Вашингтоном и хочет его, считая, что только переговорами можно решить те насущные проблемы, которые в изобилии имеются между государствами.