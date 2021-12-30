Песков: Россия никогда не была первоисточником напряжения в отношениях с США
Москва, уточнил представитель Кремля, заинтересована в диалоге с Вашингтоном и считает, что только так можно решить насущные проблемы.
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Россия никогда не была источником и первоисточником напряжения в отношениях с Соединёнными Штатами Америки, Москва настроена и хочет разговора с Вашингтоном для решения насущных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия никогда не была источником напряжения и не была первой источником напряжения", — сказал он, заметив при этом, что РФ принимала и будет принимать те шаги и меры, которые необходимы для обеспечения безопасности страны.
Представитель Кремля уточнил, что Москва настроена на разговор с Вашингтоном и хочет его, считая, что только переговорами можно решить те насущные проблемы, которые в изобилии имеются между государствами.
Напомним, переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся сегодня, 30 декабря, в 23:30 по московскому времени. Лидеры двух государств обсудят несколько тем, "в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", отметили в Белом доме.
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