Новые локации создали на "Ленфильме" в рамках трёхмерной панорамы

Панорама "Пропавшие в кинохронике". Видео © Telegram / "Петербургский дневник"

В пятом павильоне "Ленфильма" продолжается строительство панорамы "Пропавшие в кинохронике", посвящённой истории сотрудников киностудии в военные годы. Газета "Петербургский дневник" вместе с пресс-секретарём команды Маргаритой Поповой рассказали о новых локациях данного проекта.

Одной из них станет воссозданный католический костёл в одной из белорусских областей, в нём арочные потолки и цветные мозаики будут соседствовать со следами осколков и подпалинами. Внутри храма будет размещён партизанский госпиталь. По словам пресс-секретаря команды "Невский баталист", силами которой реализуется творческий проект, "в этом эпизоде боль и ужас войны, страдания раненых смешиваются с надеждой людей на скорую победу и окончание войны".

Ещё одной новой локацией станет "Возвращение на родину", где воссоздадут железнодорожный вокзал и два вагона времён 1946 года. В их окнах можно будет разглядеть возвращающихся домой героев-фронтовиков. Среди них будут и актёры известных фильмов о войне.

Связь поколений

Путь по панораме начнётся с 90-х годов на дачном участке, где поисковики обнаружили останки павших в войну красноармейцев. Посетители пройдут под корнями раскидистого дерева.

"Корни дерева символизируют связь времён. Не все знают, но до сих пор, работая в поле или в огороде, находят останки павших воинов. В этом эпизоде показано, как поисковики обнаружили останки павших бойцов и их личные вещи", — рассказала Попова.

Следующий эпизод рассказывает о женщинах и подростках, работающих на Ижорском заводе в Колпине. Рядом расположилась панорама, посвящённая оператору Анатолию Погорелому, который снимает кадры фильма "Колпино — город переднего края", вышедшего в 1941 году.

Дальше планируется воссоздать эпизод об удивительном случае, произошедшем с оператором-постановщиком "Ленфильма" Евгением Шапиро.

"Незадолго до начала войны он успел снять фильм "Антон Иванович сердится". Когда началась война, ушёл добровольцем на фронт, так и не успев увидеть свой фильм. В 1942 году был ранен. В санитарном блиндаже раненым показывали фильм, так Евгений Шапиро впервые посмотрел картину, над которой так много работал до войны", — рассказала специалист по экспозиционно-выставочной деятельности творческой мастерской Ульяна Мазурова.

Дорогой войны

Дальше посетители увидят, как создавались советская и немецкая кинохроники, переправу через Волгу во время битвы за Сталинград, как артисты "Ленфильма" укрываются в бомбоубежище во время съёмок "Маскарада" 1941 года, пройдут горными тропами битвы за Кавказ, где расскажут о легендарном петербуржце Михаиле Боброве, а также по улицам освобождённых от фашистов европейских городов, увидят покорённый Рейхстаг и многое другое.

В одной из последних локаций зрители смогут лицезреть Нюрнбергский процесс.

"Будет воспроизведён момент, когда нацистским преступникам показывают советский документальный фильм, где фронтовыми кинооператорами запечатлены зверства фашистов", — уточнила Попова.

Данный проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Санкт-Петербурга, киностудии "Ленфильм" и медиагруппы "Красный квадрат".