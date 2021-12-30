Под Архангельском врачам пришлось везти пациента с инсультом до больницы на санках

В Архангельской области медикам пришлось до ближайшей больницы везти пациента с инсультом на санках. Причиной стало то, что остров Бревенник, на котором произошёл инцидент, до сих пор оторван от цивилизации.

Видеоролик, где показан необычный способ транспортировки пациента, вызвал волну возмущений в соцсетях. Многие комментаторы ужаснулись тому, что происходит на кадрах, отметив, что на территории острова проживает пять тысяч человек. К слову, региональные власти уже в курсе инцидента.

"Это обычный способ транспортировки больного в наших условиях. У пациента подозревали инфаркт или инсульт, его нельзя было трясти, нужно было бережно доставить его в медицинское учреждение", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу Правительства Архангельской области.

Там добавили, что на острове Бревенник с 30 декабря будет открыта ледовая переправа. Что касается пациента, чья история привлекла общественное внимание, он был благополучно доставлен в больницу, где ему оказали помощь.