НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Архангельском врачам пришлось везти пациента с инсультом до больницы на санках

Региональные власти уже в курсе инцидента. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в некоторых населённых пунктах такой способ транспортировки используется довольно часто.

30 декабря, 11:20

Кадр из видео © Youtube / Эхо Севера

В Архангельской области медикам пришлось до ближайшей больницы везти пациента с инсультом на санках. Причиной стало то, что остров Бревенник, на котором произошёл инцидент, до сих пор оторван от цивилизации.

Видеоролик, где показан необычный способ транспортировки пациента, вызвал волну возмущений в соцсетях. Многие комментаторы ужаснулись тому, что происходит на кадрах, отметив, что на территории острова проживает пять тысяч человек. К слову, региональные власти уже в курсе инцидента.

"Это обычный способ транспортировки больного в наших условиях. У пациента подозревали инфаркт или инсульт, его нельзя было трясти, нужно было бережно доставить его в медицинское учреждение", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу Правительства Архангельской области.

В Новокузнецке умерла пациентка с инсультом, которую по ошибке лечили от ковида

В Новокузнецке умерла пациентка с инсультом, которую по ошибке лечили от ковида

Там добавили, что на острове Бревенник с 30 декабря будет открыта ледовая переправа. Что касается пациента, чья история привлекла общественное внимание, он был благополучно доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области пациент с ковидом умер после осмотра фельдшером на улице. Дочь погибшего уточнила, что не обвиняет медика в смерти отца. Однако, по её мнению, качественная медицинская помощь могла бы увеличить шансы на спасение жизни.


На Сахалине работники скорой уронили с носилок 74-летнего пациента

На Сахалине работники скорой уронили с носилок 74-летнего пациента

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1