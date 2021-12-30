Охранник поликлиники, брызнувший перцовкой в лицо пенсионерке, принял её за бомжа

Охранник ярославской поликлиники, брызнувший перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерке, заявил, что "принял её за бомжа". Об этом сообщает SHOT.

66-летний Сергей Грачёв рассказал, что бабушка зашла вместе с непонятным мужчиной под конец рабочего дня. По его словам, они были в грязной одежде и не называли цель своего визита. Тогда охранник попросил "бездомных" покинуть здание. Спутник бабушки послушался, а вот сама пожилая дама отказалась и демонстративно села на диван.

Разговор между ними зашёл в тупик, и Грачёв решил применить по назначению личный перцовый баллончик.

Очевидцы утверждают, что пенсионерка точно не бездомная, а пришла, чтобы получить выписанные таблетки. Однако, по словам её лечащего врача, бабушка действительно является конфликтной, у неё расстройство мышления и памяти.

На данный момент охранник продолжает работать в медучреждении. Руководство не собирается увольнять его до оглашения результатов проверки. Оно охарактеризовало сотрудника как спокойного и уравновешенного. Недавно Грачёв перенёс инфаркт, однако восстановился и повторно получил лицензию охранника, сообщает телеграм-канал.