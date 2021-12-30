Сочетание ряда напитков с алкоголем может привести к тяжёлым последствиям для организма, а в некоторых случаях даже грозит летальным исходом. Об этом рассказал врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в беседе с изданием "Москва 24".

В первую очередь, специалист не рекомендует пить коньяк, виски и водку после игристого вина, так как газ всегда усиливает действие крепкого алкоголя. Такое сочетание является сильным ударом по поджелудочной железе — практически основному органу нашего пищеварения. Также врач не советует смешивать пиво с крепким алкоголем, особенно с водкой и виски.

"В данном случае опять же страдает поджелудочная железа, а также слизистые стенок желудка и двенадцатиперстной кишки. Они получают первый и самый сильный удар. Происходит постоянный ожог слизистой желудка, а поджелудочная железа фактически умирает. Когда она возрождается, людям плохо, их тошнит, возникают проблемы с ЖКТ", — подчеркнул Сараев.

Он отметил, что популярный коктейль "Куба либре", состоящий из рома и колы, содержит огромное количество кофеина и сахара и может быть даже смертельным для некоторых категорий граждан. Речь идёт о людях возрастом выше среднего, у которых уже есть проблемы с сахаром. Нарколог добавил, что многие даже не знают, что у них сахарный диабет, и в один день после употребления алкоголя со сладким напитком организм получает углеводный удар, который грозит комой или даже смертью.

Отказаться стоит и от коктейля "Лонг-айленд", подчеркнул Сараев. Он отметил, что помимо поджелудочной железы идёт нагрузка на сердце, сосуды и почки.