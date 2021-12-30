Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, как встречает Новый год
Главный волшебник страны загадывает в новогоднюю ночь, чтобы все люди были здоровы.
Российский Дед Мороз. Скриншот © russiadedmoroz
Главный Дед Мороз России провожает старый год в компании друзей и своей свиты. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"С гостями и ребятишками встречаем наш общий любимый праздник Новый год. И под бой курантов все загадываем желания", — сказал волшебник.
Он поделился, что в новогоднюю ночь загадывает, чтобы все люди были здоровы и "наступил мир на Земле".
А ранее Дед Мороз объяснил, как правильно загадывать желание на Новый год. Новогодний волшебник дал интервью, где также рассказал о своих отношениях с Санта-Клаусом, раскрыл, кто рисует узоры, и ответил на многие другие вопросы.
Комментариев: 0