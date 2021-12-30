Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, как встречает Новый год

Главный Дед Мороз России провожает старый год в компании друзей и своей свиты. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"С гостями и ребятишками встречаем наш общий любимый праздник Новый год. И под бой курантов все загадываем желания", — сказал волшебник.

Он поделился, что в новогоднюю ночь загадывает, чтобы все люди были здоровы и "наступил мир на Земле".