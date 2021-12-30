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Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, как встречает Новый год

Главный волшебник страны загадывает в новогоднюю ночь, чтобы все люди были здоровы.

30 декабря, 11:42

Российский Дед Мороз. Скриншот © russiadedmoroz

Главный Дед Мороз России провожает старый год в компании друзей и своей свиты. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"С гостями и ребятишками встречаем наш общий любимый праздник Новый год. И под бой курантов все загадываем желания", — сказал волшебник.

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Он поделился, что в новогоднюю ночь загадывает, чтобы все люди были здоровы и "наступил мир на Земле".

А ранее Дед Мороз объяснил, как правильно загадывать желание на Новый год. Новогодний волшебник дал интервью, где также рассказал о своих отношениях с Санта-Клаусом, раскрыл, кто рисует узоры, и ответил на многие другие вопросы.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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