Путин заявил, что РФПИ за 10 лет привлёк много средств в экономику РФ
Отдельно глава государства отметил работу организации по продвижению отечественной антиковидной вакцины "Спутник V", в том числе за рубежом.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) за десять лет своего существования удалось привлечь достаточно много средств в экономику РФ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в Кремле на встрече с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым.
"Десять лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь и привлечено достаточно много средств в экономику России, налажены партнёрские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами", — указал российский лидер.
Отдельно Путин отметил работу РФПИ по продвижению за рубежом отечественной антиковидной вакцины "Спутник V". Вместе с тем президент поручил Дмитриеву представить доклад о работе фонда на этом и других направлениях.
А ранее Дмитриев объяснил, почему ВОЗ тянет с признанием вакцины "Спутник V". Он отметил, что после одобрения привитые данным препаратом россияне смогут въезжать в ещё большее число стран.
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