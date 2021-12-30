Путин заявил, что РФПИ за 10 лет привлёк много средств в экономику РФ

Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) за десять лет своего существования удалось привлечь достаточно много средств в экономику РФ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в Кремле на встрече с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым.

"Десять лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь и привлечено достаточно много средств в экономику России, налажены партнёрские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами", — указал российский лидер.

Отдельно Путин отметил работу РФПИ по продвижению за рубежом отечественной антиковидной вакцины "Спутник V". Вместе с тем президент поручил Дмитриеву представить доклад о работе фонда на этом и других направлениях.