В Екатеринбурге неизвестный хотел ограбить Сбер, но там его не приняли всерьёз

В Екатеринбурге неизвестный хотел ограбить отделение Сбера, но там его никто не принял всерьёз, поэтому злоумышленник скрылся с места без "добычи". По данным источника Лайфа, пострадавших в результате неудачного налёта нет, грабителя сейчас ищут.

"Злоумышленник зашёл внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьёз незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита", — подтвердил Лайфу инцидент начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.