В Екатеринбурге неизвестный хотел ограбить Сбер, но там его не приняли всерьёз
Полицейские анализируют видео с камер наблюдения, опрашивают работников банка и устанавливают очевидцев.
Фото © Агентство "Москва"
В Екатеринбурге неизвестный хотел ограбить отделение Сбера, но там его никто не принял всерьёз, поэтому злоумышленник скрылся с места без "добычи". По данным источника Лайфа, пострадавших в результате неудачного налёта нет, грабителя сейчас ищут.
"Злоумышленник зашёл внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьёз незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита", — подтвердил Лайфу инцидент начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В итоге злоумышленник скрылся, ущерб банку не причинён, пострадавших нет. Полицейские анализируют видео с камер наблюдения, опрашивают работников Сбера и устанавливают очевидцев.
А ранее из-за грабителя произошёл переполох в московском ТЦ "Метрополис" на "Войковской". Людей эвакуировали из-за посетителя, который заявил о наличии бомбы. Позже стало известно, что причиной стал вор, который решил украсть духи, но, когда его попытались задержать, достал похожий на гранату предмет. После этого он сбежал. Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленника 1974 года рождения.
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