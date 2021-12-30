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Голикова назвала четыре региона РФ с уровнем коллективного иммунитета к ковиду выше 80%

Вице-премьер отметила, что в целом по стране этот показатель вырос до 61,8%, а вакцинация полного цикла проведена более 74,5 млн раз.

30 декабря, 12:15

© Pixabay

В Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и на Чукотке уровень коллективного иммунитета к коронавирусу уже превысил 80%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У нас уже есть четыре региона-лидера, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)", — сказала она.

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При этом в целом по стране уровень коллективного иммунитета за неделю вырос на 1,4% и достиг 61,8%. На сегодняшний день вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, а полного цикла — 74 539 609 раз.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ должен достичь 90%. Глава государства подчеркнул, что у зарубежных властей стоит цель иммунизировать 90–95% населения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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