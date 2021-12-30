Голикова назвала четыре региона РФ с уровнем коллективного иммунитета к ковиду выше 80%

В Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и на Чукотке уровень коллективного иммунитета к коронавирусу уже превысил 80%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У нас уже есть четыре региона-лидера, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)", — сказала она.

При этом в целом по стране уровень коллективного иммунитета за неделю вырос на 1,4% и достиг 61,8%. На сегодняшний день вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, а полного цикла — 74 539 609 раз.