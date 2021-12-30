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Кличко в новогоднем мультфильме "оседлал" святого Николая, показав Киев с высоты

Их прогулка по городу завершилась возле главной ёлки Украины на Софийской площади.

30 декабря, 12:21

Кадр из видео © Facebook / Віталій Кличко

Кличко на парашюте показал святому Николаю Киев в новогоднем мультфильме © Facebook / Віталій Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в преддверии Нового года опубликовал мультфильм, в котором вместе с Николаем Чудотворцем прошёлся по построенным или обновлённым объектам инфраструктуры в украинской столице. Ролик можно посмотреть на странице градоначальника в "Фейсбуке".

Начинается мультфильм с того, что Кличко вместе со святым Николаем на парашюте облетают город, смотря на большой флаг Украины, реющий у мемориального комплекса возле монумента "Родина-мать", одну из новых станций Борщаговской линии скоростного трамвая и обновлённый вольер слона в Киевском зоопарке. После этого они едут на велосипедах по Пейзажной аллее и стеклянному пешеходно-велосипедному мосту, который сразу после открытия несколько раз закрывался на ремонт из-за трещин.

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Затем Николай катается с горки в одном из недавно построенных детских садов, а также играет в баскетбол на территории школы. Их прогулка завершается возле главной ёлки страны на Софийской площади.

"Здоровья вам, мира, добра и радости! Мы всё преодолеем. С Новым годом и Рождеством!" — сказал Кличко в ролике.

Ранее Лайф рассказывал, что Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева из-за "заявлений и угрозы России". Градоначальник отметил, что в целом она должна заработать в ближайшее время. По его словам, в январе в столице Незалежной пройдут командно-штабные учения. В Минобороны Украины напомнили ему о границах полномочий мэра.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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