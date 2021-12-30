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Ветеран НАТО Атламазоглу назвал главное военное преимущество США перед РФ и Китаем

По словам военного, у Вашингтона есть возможность предотвратить эскалацию напряжённости с конкурентами.

30 декабря, 12:35

© Pixabay

Соглашения США о партнёрстве с десятками стран по всему миру дают Вашингтону явное преимущество перед Россией и Китаем в случае конфликта. Такое мнение озвучил ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

Он отметил, что наличие соглашений с большим числом государств позволяет Штатам предотвратить эскалацию напряжённости с конкурентами. В качестве примера военный привёл недавние совместные учения США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, в рамках которых отрабатывались манёвры на случай противостояния с КНР.

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"Учения длились несколько дней и были сфокусированы на усовершенствовании тактики связи на море, операциях радиоэлектронной борьбы и комплексных противовоздушных и противокорабельных операциях. Военные обеих стран уделяли особое внимание совместной наземной и воздушной интеграции, отрабатывая сценарии, при которых авианосная ударная группа США при поддержке союзных кораблей вступает в бой с китайским флотом", — подчеркнул Атламазоглу.

Ранее Лайф рассказывал, что атомный авианосец США решили оставить в Средиземном море из-за Украины. По мнению сотрудников Пентагона, это позволит "обеспечить поддержку союзникам и партнёрам в регионе".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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