Ветеран НАТО Атламазоглу назвал главное военное преимущество США перед РФ и Китаем

Соглашения США о партнёрстве с десятками стран по всему миру дают Вашингтону явное преимущество перед Россией и Китаем в случае конфликта. Такое мнение озвучил ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

Он отметил, что наличие соглашений с большим числом государств позволяет Штатам предотвратить эскалацию напряжённости с конкурентами. В качестве примера военный привёл недавние совместные учения США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, в рамках которых отрабатывались манёвры на случай противостояния с КНР.

"Учения длились несколько дней и были сфокусированы на усовершенствовании тактики связи на море, операциях радиоэлектронной борьбы и комплексных противовоздушных и противокорабельных операциях. Военные обеих стран уделяли особое внимание совместной наземной и воздушной интеграции, отрабатывая сценарии, при которых авианосная ударная группа США при поддержке союзных кораблей вступает в бой с китайским флотом", — подчеркнул Атламазоглу.