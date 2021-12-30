Политолог Мартынов объяснил, почему Путин не поздравил с Новым годом Зеленского и Зурабишвили
По словам эксперта, ряд зарубежных лидеров проявляет настоящую ксенофобию, местами "даже лютее антисемитизма XX века".
Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей
Лидеры ряда государств "позорно" остались без новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина из-за своей ярко выраженной антироссийской позиции. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор Международного института новейших государств и политолог Алексей Мартынов.
"То, что наш президент не поздравляет руководителей этих государств, это позор этих руководителей", — подчеркнул собеседник.
В число глав государств, которых не поздравил Путин, вошли президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.
По словам Мартынова, Путин в рассылке поздравлений ничем не отличается от среднестатистического россиянина, который поздравляет друзей, а с некоторыми общаться не хочет (даже из вежливости).
"Мы (Россия. — Прим. Лайфа) на уровне человеческих отношений вполне себе контактируем и поздравляем с удовольствием друг друга (жителей нерукопожатных стран. — Прим. Лайфа) с Новым годом. Но на официальном уровне поздравлять с Новым годом государства и их лидеров, которые по дурости, очевидно, занимают такую противоестественную русофобскую позицию, [мы] не позволяем даже формально", — заключил эксперт.
Мартынов добавил, что со стороны лидеров этих стран проявляется настоящая ксенофобия, местами "даже лютее антисемитизма XX века".
Ранее Лайф рассказывал, что новогоднее обращение Путина оказалось на Украине популярнее поздравлений от Зеленского. В лидерах по запросам оказался и другой видеоконтент из России.
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