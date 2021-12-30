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Политолог Мартынов объяснил, почему Путин не поздравил с Новым годом Зеленского и Зурабишвили

По словам эксперта, ряд зарубежных лидеров проявляет настоящую ксенофобию, местами "даже лютее антисемитизма XX века".

30 декабря, 12:48
<p>Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Лидеры ряда государств "позорно" остались без новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина из-за своей ярко выраженной антироссийской позиции. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор Международного института новейших государств и политолог Алексей Мартынов.

"То, что наш президент не поздравляет руководителей этих государств, это позор этих руководителей", — подчеркнул собеседник.

В число глав государств, которых не поздравил Путин, вошли президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

По словам Мартынова, Путин в рассылке поздравлений ничем не отличается от среднестатистического россиянина, который поздравляет друзей, а с некоторыми общаться не хочет (даже из вежливости).

"Мы (Россия. — Прим. Лайфа) на уровне человеческих отношений вполне себе контактируем и поздравляем с удовольствием друг друга (жителей нерукопожатных стран. — Прим. Лайфа) с Новым годом. Но на официальном уровне поздравлять с Новым годом государства и их лидеров, которые по дурости, очевидно, занимают такую противоестественную русофобскую позицию, [мы] не позволяем даже формально", — заключил эксперт.

Мартынов добавил, что со стороны лидеров этих стран проявляется настоящая ксенофобия, местами "даже лютее антисемитизма XX века".

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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