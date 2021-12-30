АвтоВАЗ перевели из голландского офшора в российскую юрисдикцию

Совместное предприятие (СП) "Ростеха" и Renault — Alliance Rostec Auto B.V., которое владеет АвтоВАЗом, переведено из голландского офшора в российскую юрисдикцию, сообщили в госкорпорации.

"В соответствии с договорённостями переход СП в российскую юрисдикцию завершён. 100% акций АвтоВАЗа переданы новой совместной компании — "Лада авто холдинг", имеющей юридический адрес в Москве", — отмечается в релизе.

На сегодняшний день в СП доля в размере 32,3% принадлежит "Ростеху", а 66,7% — Renault. В российской госкорпорации подчеркнули, что АвтоВАЗ является отечественным брендом, завод работает в России и теперь юридически это закреплено. Там уточнили, что французские партнёры полностью поддерживают данное решение.