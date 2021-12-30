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ТАСС: Бойца ММА Чоршанбиева выдворили из России

Спортсмена задержали 3 декабря и привлекли к административной ответственности, а его машину поместили на специальную штрафстоянку.

30 декабря, 13:08

Чоршанбе Чоршанбиев. Фото © Telegram / SHOT

Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева выдворили за пределы России за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев был выдворен за пределы Российской Федерации по постановлению Останкинского районного суда Москвы", — рассказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение выдворить спортсмена из России.

Напомним, что 3 декабря в Москве за грубое нарушение правил дорожного движения задержали известного бойца MMA из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности. 6 декабря Останкинский суд Москвы принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, который признан виновным в нарушении миграционного законодательства.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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