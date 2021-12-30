ТАСС: Бойца ММА Чоршанбиева выдворили из России

Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева выдворили за пределы России за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что 3 декабря в Москве за грубое нарушение правил дорожного движения задержали известного бойца MMA из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности. 6 декабря Останкинский суд Москвы принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, который признан виновным в нарушении миграционного законодательства.