ТАСС: Бойца ММА Чоршанбиева выдворили из России
Спортсмена задержали 3 декабря и привлекли к административной ответственности, а его машину поместили на специальную штрафстоянку.
Чоршанбе Чоршанбиев. Фото © Telegram / SHOT
Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева выдворили за пределы России за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Накануне боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев был выдворен за пределы Российской Федерации по постановлению Останкинского районного суда Москвы", — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение выдворить спортсмена из России.
Напомним, что 3 декабря в Москве за грубое нарушение правил дорожного движения задержали известного бойца MMA из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности. 6 декабря Останкинский суд Москвы принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, который признан виновным в нарушении миграционного законодательства.
Комментариев: 0