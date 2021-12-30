Черногория в январе закроет границу для непривитых и не переболевших ковидом иностранцев

Въезд в Черногорию с 2 по 12 января 2022 года будет закрыт для иностранцев, которые не вакцинированы и не переболели ковидом. Об этом сообщил портал Vijesti.

Согласно новым ограничениям, на территорию Черногории допустят только полностью привитых и переболевших туристов, причём путешественники должны будут предъявить результаты ПЦР-теста не старше 72 часов или анализа на антиген сроком не более 48 часов.

Сейчас иностранцы, чтобы пересечь границу, предоставляют сертификат о вакцинации либо справку о перенесённом заболевании.