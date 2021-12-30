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Опубликовано 30 декабря 2021, 16:38

Черногория в январе закроет границу для непривитых и не переболевших ковидом иностранцев

Сейчас зарубежные гости, чтобы попасть в страну, предоставляют сертификат о вакцинации либо справку о перенесённом заболевании.

Въезд в Черногорию с 2 по 12 января 2022 года будет закрыт для иностранцев, которые не вакцинированы и не переболели ковидом. Об этом сообщил портал Vijesti.

Согласно новым ограничениям, на территорию Черногории допустят только полностью привитых и переболевших туристов, причём путешественники должны будут предъявить результаты ПЦР-теста не старше 72 часов или анализа на антиген сроком не более 48 часов.

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Сейчас иностранцы, чтобы пересечь границу, предоставляют сертификат о вакцинации либо справку о перенесённом заболевании.

Ранее Лайф писал, что президент Черногории заразился коронавирусом. У 59-летнего политика были зафиксированы лёгкие симптомы болезни, он ушёл на самоизоляцию и продолжит свою работу.

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Фото © Pixabay

Евгения Колесникова
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