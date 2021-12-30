Суд оставил без движения иск юриста Мирзоева к Деду Морозу из-за пошлины в 300 рублей
Истцу предложили исправить недостатки заявления до 17 января 2022 года. Если он это сделает, иск будет считаться поданным в день первоначального предоставления.
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Великоустюгский районный суд Вологодской области оставил без движения иск юриста из Санкт-Петербурге Игоря Мирзоева к Деду Морозу, который, по его мнению, не справляется со своими обязанностями. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
"Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение об оставлении без движения иска Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз" об обязанности подарить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда. Суд установил, что истец не приложил к заявлению документ об уплате госпошлины в размере 300 рублей или освобождении от неё, чем не выполнил требования статьи 132 ГПК РФ", — уточняется в релизе.
Кроме того, отмечается, что Мирзоев не приложил к иску документы, подтверждающие, что он направил копии заявления и приложений к нему другим участникам процесса. Суд предложил юристу исправить недостатки иска до 17 января 2022 года. Если он это сделает, документ будет считаться поданным в день его первоначального предоставления в суд. В ином случае иск вернут заявителю со всеми приложенными документами.
Напомним, Мирзоев решил обратиться в суд, чтобы взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб. Он отметил, что в своё время не получал презентов в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, безвозмездно должен исполнять все заветные желания. К слову, ранее президент РФ Владимир Путин встал на защиту Деда Мороза. Глава государства напомнил, что новогодний волшебник исполняет желания только хороших мальчиков и девочек. Позже юрист отказался от иска и решил сам одаривать россиян в Новый год. По словам Игоря Мирзоева, презенты достанутся всем вне зависимости от поведения. Просьбы о заветных мечтах мужчина попросил присылать ему в личные сообщения.
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