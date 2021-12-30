Суд оставил без движения иск юриста Мирзоева к Деду Морозу из-за пошлины в 300 рублей

Великоустюгский районный суд Вологодской области оставил без движения иск юриста из Санкт-Петербурге Игоря Мирзоева к Деду Морозу, который, по его мнению, не справляется со своими обязанностями. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

"Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение об оставлении без движения иска Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз" об обязанности подарить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда. Суд установил, что истец не приложил к заявлению документ об уплате госпошлины в размере 300 рублей или освобождении от неё, чем не выполнил требования статьи 132 ГПК РФ", — уточняется в релизе.

Кроме того, отмечается, что Мирзоев не приложил к иску документы, подтверждающие, что он направил копии заявления и приложений к нему другим участникам процесса. Суд предложил юристу исправить недостатки иска до 17 января 2022 года. Если он это сделает, документ будет считаться поданным в день его первоначального предоставления в суд. В ином случае иск вернут заявителю со всеми приложенными документами.