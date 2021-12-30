СМИ сообщили о выписке Хлебниковой из больницы, а концертный директор вновь опроверг

Врачи выписали из больницы Марину Хлебникову, которая сильно пострадала во время пожара в своей квартире 18 ноября, сообщает Пятый канал.

По данным издания, артистка, проходившая лечение в НИИ имени Склифосовского, всё же сможет провести новогодние праздники в кругу близких и друзей.

Однако концертный директор 56-летней звезды опроверг эту информацию, сообщает RT в телеграм-канале.

"Марина в больнице. Когда врачи обещают её выписать — мы это не комментируем", — уточнил собеседник.