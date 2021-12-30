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СМИ сообщили о выписке Хлебниковой из больницы, а концертный директор вновь опроверг

При этом друг 56-летней звезды Дмитрий Чижов признался, что артистка "очень бодрая, шутит, всё нормально".

30 декабря, 13:24
<p>Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marina_hlebnikova_official</a></p>

Фото © instagram / marina_hlebnikova_official

Врачи выписали из больницы Марину Хлебникову, которая сильно пострадала во время пожара в своей квартире 18 ноября, сообщает Пятый канал.

По данным издания, артистка, проходившая лечение в НИИ имени Склифосовского, всё же сможет провести новогодние праздники в кругу близких и друзей.

Однако концертный директор 56-летней звезды опроверг эту информацию, сообщает RT в телеграм-канале.

"Марина в больнице. Когда врачи обещают её выписать — мы это не комментируем", — уточнил собеседник.

Напомним, что Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной 18 ноября. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. В начале декабря стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату.

Врачи объяснили, когда Хлебникову выпишут из больницы и почему ей потребуются психологи

Врачи объяснили, когда Хлебникову выпишут из больницы и почему ей потребуются психологи

Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впервые после пожара вышла на связь с фанатами. Артистка рассказала о приподнятом настроении и положительном настрое на выздоровление, а также похвалила врачей больницы.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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