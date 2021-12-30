СМИ сообщили о выписке Хлебниковой из больницы, а концертный директор вновь опроверг
При этом друг 56-летней звезды Дмитрий Чижов признался, что артистка "очень бодрая, шутит, всё нормально".
Фото © instagram / marina_hlebnikova_official
Врачи выписали из больницы Марину Хлебникову, которая сильно пострадала во время пожара в своей квартире 18 ноября, сообщает Пятый канал.
По данным издания, артистка, проходившая лечение в НИИ имени Склифосовского, всё же сможет провести новогодние праздники в кругу близких и друзей.
Однако концертный директор 56-летней звезды опроверг эту информацию, сообщает RT в телеграм-канале.
"Марина в больнице. Когда врачи обещают её выписать — мы это не комментируем", — уточнил собеседник.
Напомним, что Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной 18 ноября. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. В начале декабря стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату.
Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впервые после пожара вышла на связь с фанатами. Артистка рассказала о приподнятом настроении и положительном настрое на выздоровление, а также похвалила врачей больницы.
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