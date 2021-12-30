Вход на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00

Вход на Красную площадь в Москве 31 декабря будет ограничен с 17:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в связи с этим действия в городе ряда ограничений, а также реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей после 17:00 часов 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен", — отметили в пресс-службе.