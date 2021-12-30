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Взрыв газа произошёл в жилом доме в Туапсе

Пострадал один человек. Конструкция дома не повреждена, но выбиты оконные рамы и стёкла в нескольких квартирах.

30 декабря, 13:36

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Туапсе © VK / Мой Туапсе / Константин Баев

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Туапсе, по данным источника Лайфа, предварительно, пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами.

Конструкция дома не повреждена, но выбиты оконные рамы и стёкла в нескольких квартирах. Спасено пять человек. Сейчас на месте работают все оперативные службы.

На видео попало обрушение стены охваченного огнём дома в Ялте, едва не убившей пожарного

На видео попало обрушение стены охваченного огнём дома в Ялте, едва не убившей пожарного

А ранее сегодня в Ялте тоже произошёл взрыв газа. По словам очевидцев, после громкого хлопка на первом этаже начался пожар. В результате пострадали женщина и двое её детей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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