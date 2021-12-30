Взрыв газа произошёл в жилом доме в Туапсе
Пострадал один человек. Конструкция дома не повреждена, но выбиты оконные рамы и стёкла в нескольких квартирах.
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Туапсе © VK / Мой Туапсе / Константин Баев
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Туапсе, по данным источника Лайфа, предварительно, пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами.
Конструкция дома не повреждена, но выбиты оконные рамы и стёкла в нескольких квартирах. Спасено пять человек. Сейчас на месте работают все оперативные службы.
А ранее сегодня в Ялте тоже произошёл взрыв газа. По словам очевидцев, после громкого хлопка на первом этаже начался пожар. В результате пострадали женщина и двое её детей.
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