Взрыв газа произошёл в жилом доме в Туапсе © VK / Мой Туапсе / Константин Баев

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Туапсе, по данным источника Лайфа, предварительно, пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами.

Конструкция дома не повреждена, но выбиты оконные рамы и стёкла в нескольких квартирах. Спасено пять человек. Сейчас на месте работают все оперативные службы.