Автор хита "Феличита" Аль Бано заразился ковидом
Отметим, что известный итальянский певец принимал участие в съёмках одного из видеороликов власти по пропаганде вакцинации как способа победить пандемию.
Аль Бано © Wikipedia
Итальянский эстрадный певец, автор песни Felicita Аль Бано заразился коронавирусом, но при этом чувствовал себя хорошо. Информацию артист подтвердил в беседе с ТАСС.
"Новость — правда, но я даже не заметил", — сказал артист.
Отметим, что 78-летний музыкант принимал участие в съёмках одного из видеороликов власти по пропаганде вакцинации как способа победить пандемию.
Весной 2020 года Аль Бано на протяжении всех трёх месяцев, когда в Италии действовал карантин, находился в своём поместье в родной южной области Апулия, где среди прочего занимался виноделием.
Ранее Лайф рассказывал, что актёр Хью Джекман заразился коронавирусом через три недели после бустерной прививки. Австралиец подчеркнул, что сейчас с ним всё в порядке, артист с нетерпением ждёт возвращения к работе.
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