Автор хита "Феличита" Аль Бано заразился ковидом

Итальянский эстрадный певец, автор песни Felicita Аль Бано заразился коронавирусом, но при этом чувствовал себя хорошо. Информацию артист подтвердил в беседе с ТАСС.

"Новость — правда, но я даже не заметил", — сказал артист.

Отметим, что 78-летний музыкант принимал участие в съёмках одного из видеороликов власти по пропаганде вакцинации как способа победить пандемию.

Весной 2020 года Аль Бано на протяжении всех трёх месяцев, когда в Италии действовал карантин, находился в своём поместье в родной южной области Апулия, где среди прочего занимался виноделием.