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Автор хита "Феличита" Аль Бано заразился ковидом

Отметим, что известный итальянский певец принимал участие в съёмках одного из видеороликов власти по пропаганде вакцинации как способа победить пандемию.

30 декабря, 14:14
<p>Аль Бано © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BE#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Albano_2014.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Аль Бано © Wikipedia

Итальянский эстрадный певец, автор песни Felicita Аль Бано заразился коронавирусом, но при этом чувствовал себя хорошо. Информацию артист подтвердил в беседе с ТАСС.

"Новость — правда, но я даже не заметил", — сказал артист.

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Отметим, что 78-летний музыкант принимал участие в съёмках одного из видеороликов власти по пропаганде вакцинации как способа победить пандемию.

Весной 2020 года Аль Бано на протяжении всех трёх месяцев, когда в Италии действовал карантин, находился в своём поместье в родной южной области Апулия, где среди прочего занимался виноделием.

Ранее Лайф рассказывал, что актёр Хью Джекман заразился коронавирусом через три недели после бустерной прививки. Австралиец подчеркнул, что сейчас с ним всё в порядке, артист с нетерпением ждёт возвращения к работе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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