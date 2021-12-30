Близкий друг рассказал, как Хлебникова из больничной палаты строит планы на будущее
По словам приятеля артистки, речи о выписке нет. Звезда, пострадавшая при пожаре в собственной квартире, очень быстро устаёт.
Марина Хлебникова © Instagram / marina_hlebnikova_official
Близкий друг певицы Марины Хлебниковой композитор и продюсер Дмитрий Чижов рассказал, что буквально три дня назад артистка находилась в больнице и ничего не говорила о возможной выписке. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом "Звезда".
"Я спросил: "Что, когда ты там?" Она ответила, что врачи уйдут из больницы на Новый год, что ей там делать нечего. Но про выписку разговора не было. Мы вскользь этой темы коснулись. Как я понял, всё это будет уже после новогодних дел", — сообщил Чижов.
Он отметил, что Хлебникова была очень бодра, говорила, что лежит под капельницей, но устаёт к вечеру. По словам продюсера, это был первый раз после случившегося, когда они общались. Голос у певицы был бодрый, но в меру, она подчеркнула, что "СМИ сгущают степень произошедшего".
Ранее СМИ сообщили о выписке Хлебниковой из больницы, а концертный директор вновь опроверг. При этом друг 56-летней звезды Дмитрий Чижов признался, что артистка "очень бодрая, шутит, всё нормально".
Напомним, что Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной 18 ноября. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. В начале декабря стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату.
Марина Хлебникова — эстрадная певица, композитор, поэтесса, актриса, теле- и радиоведущая, заслуженная артистка РФ (2004). Родилась в подмосковном Долгопрудном. Родители будущей знаменитости были радиофизиками, работавшими на оборонку, но серьёзно и глубоко увлекались музыкой: отец играл на гитаре, а мать — на пианино. Подробнее о биографии певицы читайте на сайте uznayvse.ru.
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