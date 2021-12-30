Близкий друг рассказал, как Хлебникова из больничной палаты строит планы на будущее

Близкий друг певицы Марины Хлебниковой композитор и продюсер Дмитрий Чижов рассказал, что буквально три дня назад артистка находилась в больнице и ничего не говорила о возможной выписке. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом "Звезда".

"Я спросил: "Что, когда ты там?" Она ответила, что врачи уйдут из больницы на Новый год, что ей там делать нечего. Но про выписку разговора не было. Мы вскользь этой темы коснулись. Как я понял, всё это будет уже после новогодних дел", — сообщил Чижов.

Он отметил, что Хлебникова была очень бодра, говорила, что лежит под капельницей, но устаёт к вечеру. По словам продюсера, это был первый раз после случившегося, когда они общались. Голос у певицы был бодрый, но в меру, она подчеркнула, что "СМИ сгущают степень произошедшего".

Ранее СМИ сообщили о выписке Хлебниковой из больницы, а концертный директор вновь опроверг. При этом друг 56-летней звезды Дмитрий Чижов признался, что артистка "очень бодрая, шутит, всё нормально".