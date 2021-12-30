В Ставрополе охранник "Пятёрочки" грубо схватил подростка, заподозрив в воровстве. Видео © Instagram / perspectiv26

В Ставрополе охранник "Пятёрочки" грубо схватил школьника, заподозрив его в воровстве. Видео с инцидентом опубликовано в инстаграм-аккаунте "Перспективный район".

Охранник резко схватил мальчика за шиворот, швырнул на пол в служебном помещении и закрыл дверь. Попытки автора видео попасть внутрь оказывались тщетны. Подросток пытался убедить охранника, что ничего не крал, а заодно предупреждал, что тот не имеет права так себя вести и будет иметь дело с полицией. Сам мужчина вместе с другими сотрудниками магазина настаивал, чтобы мальчик вывернул карманы. Позднее его всё-таки выпустили из служебного помещения и повели к выходу.

Указывается, что управление по связям с общественностью X5 Retail Group провело проверку и отстранило охранника от работы. Кроме того, в пресс-службе городского Управления МВД России сообщили, что полиция опрашивает очевидцев и устанавливает обстоятельства произошедшего.

"Данный факт зарегистрирован в Управлении МВД России по городу Ставрополю. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. Опрашивают очевидцев произошедшего", — приводит РИА "Новости" текст сообщения.