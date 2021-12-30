Стилист Дембикова объяснила, чей образ круче — Нади из "Иронии..." или Леночки из "Карнавальной ночи"
Эксперт отметила, что за последнее время мода серьёзно разветвилась: либо что-то суперсовременное, либо "возвращение к корням".
Скриншоты из фильмов © Надя из "Иронии судьбы". Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский; Леночка из "Карнавальной ночи". Эльдар Рязанов
Образы Нади из "Иронии судьбы, или С лёгким паром!" (Барбара Брыльска) и Леночки Крыловой из "Карнавальной ночи" (Людмила Гурченко) прекрасно выглядят для своего времени и актуальны даже сегодня. Таким мнением с Лайфом поделилась звёздный стилист Лина Дембикова.
"Если говорить о том, какой образ можно повторить, то я бы, наверное, голосовала за образ Людмилы Гурченко из "Карнавальной ночи". Просто потому, что он такой инфантильный, милый, романтичный и одновременно яркий и броский. Всё-таки образ Нади, он такой слишком сдержанный, слегка чопорный и не совсем похож на нарядный", — отметила эксперт.
При этом Дембикова добавила, что золотое колье в виде двух верёвочек у героини "Иронии судьбы" максимально актуально в наши дни. Однако образ Леночки всё же будет выглядеть более выигрышно, с винтажным налётом.
Стилист подчеркнула, что за последнее время мода разделилась на два направления: либо что-то суперсовременное, либо "возвращение к корням". Она отметила, что для празднования Нового года было бы круто найти наряды, которые носили бабушки, и усовершенствовать их с помощью современных украшений.
Ранее Дембикова объяснила, как не переборщить с "образом тигрицы" на Новый год. Акцент необходимо делать либо на цвет, либо на макияж, советует эксперт. По её словам, если самостоятельно не получается придумать стильный лук, то можно подсмотреть у кого-нибудь идею.
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