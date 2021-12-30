Стилист Дембикова объяснила, чей образ круче — Нади из "Иронии..." или Леночки из "Карнавальной ночи"

Образы Нади из "Иронии судьбы, или С лёгким паром!" (Барбара Брыльска) и Леночки Крыловой из "Карнавальной ночи" (Людмила Гурченко) прекрасно выглядят для своего времени и актуальны даже сегодня. Таким мнением с Лайфом поделилась звёздный стилист Лина Дембикова.

"Если говорить о том, какой образ можно повторить, то я бы, наверное, голосовала за образ Людмилы Гурченко из "Карнавальной ночи". Просто потому, что он такой инфантильный, милый, романтичный и одновременно яркий и броский. Всё-таки образ Нади, он такой слишком сдержанный, слегка чопорный и не совсем похож на нарядный", — отметила эксперт.

При этом Дембикова добавила, что золотое колье в виде двух верёвочек у героини "Иронии судьбы" максимально актуально в наши дни. Однако образ Леночки всё же будет выглядеть более выигрышно, с винтажным налётом.

Стилист подчеркнула, что за последнее время мода разделилась на два направления: либо что-то суперсовременное, либо "возвращение к корням". Она отметила, что для празднования Нового года было бы круто найти наряды, которые носили бабушки, и усовершенствовать их с помощью современных украшений.