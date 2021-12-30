Снегурочка для взрослых объяснила, почему на Новый год останется без работы
Также, по словам девушки, у мужчин не пользуется особой популярностью праздничный наряд, они предпочитают более классические костюмы.
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"Снегурочка по вызову" из Новосибирска рассказала, что обычно на Новый год остаётся без работы. Кроме того, по словам девушки, её клиентов не привлекают праздничные наряды.
"Раньше у меня был новогодний комплект: бело-красное платьице и праздничный колпачок. Не прямо Снегурочка, а такой новогодний эльф. Надела его я раза два-три. Ну не просят", — приводит её слова Sib.fm.
Гораздо больше, заметила девушка, мужчин привлекает классический образ из платья, чулков и каблуков. Она уточнила, что у работы нет чёткой сезонности, но под Новый год клиентов становится меньше.
"К Новому году и после него поток немного спадает: большинство всё-таки проводят время за подготовкой к празднику, а потом и с семьёй", — добавила собеседница.
Всего же в секс-индустрии девушка работает уже восемь лет, пять из которых самостоятельно. Девушка уточнила, что не всегда уходит от клиента сразу после окончания оплаченного времени и может даже провести с ним ночь, если мужчина ей тоже нравится.
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