Снегурочка для взрослых объяснила, почему на Новый год останется без работы

"Снегурочка по вызову" из Новосибирска рассказала, что обычно на Новый год остаётся без работы. Кроме того, по словам девушки, её клиентов не привлекают праздничные наряды.

"Раньше у меня был новогодний комплект: бело-красное платьице и праздничный колпачок. Не прямо Снегурочка, а такой новогодний эльф. Надела его я раза два-три. Ну не просят", — приводит её слова Sib.fm.

Гораздо больше, заметила девушка, мужчин привлекает классический образ из платья, чулков и каблуков. Она уточнила, что у работы нет чёткой сезонности, но под Новый год клиентов становится меньше.

"К Новому году и после него поток немного спадает: большинство всё-таки проводят время за подготовкой к празднику, а потом и с семьёй", — добавила собеседница.

Всего же в секс-индустрии девушка работает уже восемь лет, пять из которых самостоятельно. Девушка уточнила, что не всегда уходит от клиента сразу после окончания оплаченного времени и может даже провести с ним ночь, если мужчина ей тоже нравится.