В реестр СМИ-иноагентов включены Шендерович, Толоконникова, Гельман

Минюст РФ обновил список СМИ-иноагентов, включив в него Виктора Шендеровича, Андрея Алексеева, Надежду Толоконникову, Марата Гельмана, Таисию Бекбулатову, Елену Владыкину, Ивана Беляева и Веронику Никульшину.

"Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределённого круга лиц, получая при этом иностранное финансирование", — говорится в сообщении ведомства.