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В реестр СМИ-иноагентов включены Шендерович, Толоконникова, Гельман

В Минюсте указали, что эти люди "систематически распространяют материалы, получая иностранное финансирование".

30 декабря, 14:15

Минюст РФ обновил список СМИ-иноагентов, включив в него Виктора Шендеровича, Андрея Алексеева, Надежду Толоконникову, Марата Гельмана, Таисию Бекбулатову, Елену Владыкину, Ивана Беляева и Веронику Никульшину.

"Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределённого круга лиц, получая при этом иностранное финансирование", — говорится в сообщении ведомства.

Минюст внёс в список иноагентов общественную организацию "Маяк" и АНО "Лилит"

Минюст внёс в список иноагентов общественную организацию "Маяк" и АНО "Лилит"

А ранее в декабре в список внесли петербургскую инициативную группу ЛГБТ "Выход"* и краснодарскую инициативную группу ЛГБТ + "Реверс"*.

* Включены в список СМИ — иностранных агентов.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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