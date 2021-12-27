Крымский Клондайк: Как МТС обдирает своих абонентов на полуострове по ценам роуминга Уже почти 10 лет Крым — российский регион, но туристы платят за мобильную связь по ценам заграницы. Оператору МТС это выгодно, поэтому он особо не афиширует и не предупреждает абонентов о роуминге. 26 декабря, 21:40 Салон МТС. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

С 1 июня 2019 года вступили в силу поправки в закон "О связи", согласно которым клиенты всех сотовых операторов не должны переплачивать за связь, находясь за пределами "домашнего региона". Однако после проведённого отпуска в Крыму многие абоненты МТС узнают, что задолжали своему сотовому оператору чуть ли не месячную зарплату. На недоуменные вопросы клиентов в сотовой компании, не краснея, отвечают: извините, роуминг. Мол, про вступивший в силу закон мы, конечно, знаем, но так как нет на территории полуострова никакого оборудования, то вынуждены заключать договоры с местными операторами. И значит, вы должны платить больше.

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Почему в техподдержке МТС лукавят

В компании, правда, забывают добавить, что, когда весной 2014 года полуостров вошёл в состав России, на его территории, как и на всей остальной территории Украины, активно работала официальная "дочка" МТС — "МТС-Украина". Более того, сразу же после присоединения по всей территории Крыма стали продаваться сим-карты российской компании МТС. Формально они были приписаны к Краснодарскому краю и на территории Крыма находились в техническом роуминге сети "МТС-Украина", но роуминговая наценка тогда почему-то при их использовании не взималась. В том числе были бесплатными все входящие вызовы.

То есть изначально на полуострове у МТС было и оборудование, и все возможности для того, чтобы туристы и местные жители не испытывали проблем с мобильной связью. Фактически для МТС мятежный полуостров стал первым регионом, где у компании не было роуминга вне "домашнего региона" без всяких законов. Так что неудивительно, что именно этот оператор стал самым популярным на полуострове. По неофициальным данным, было продано около двух миллионов сим-карт МТС. Что же случилось?

Две сестры МТС

В августе 2014 года украинская "дочка" МТС покидает Крым, но её инфраструктура почему-то официально переходит не к головной российской компании, а к новой фирме — "К-Телеком" (работает под брендом Win Mobile), формально принадлежащей "Арм телеком венчурс холдинг" из Армении. Её конечным собственником участники рынка считают ливанского бизнесмена Пьера Фатуша (Pierre Fattouche), который является партнёром МТС в Армении. В частности, он продал МТС местного сотового оператора "К-Телеком" (Совпадение? Не думаем!), который стал работать под брендом "Vivacell-МТС" и сейчас является крупнейшим в Армении.

А в 2016 году на полуострове появляется ещё один сотовый оператор — "КТК-Телеком" (торговая марка Volna Mobile, формально принадлежит кипрскому офшору ElcorpTtrading). Вроде как совершенно независимая компания, но она стала использовать оборудование "К-Телеком" по так называемому механизму RAN Sharing. Клиент пользуется сетевым оборудованием "К-Телеком" для связи под своей маркой, а также компании делят частотный ресурс для четвёртого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.

Интересно, что именно эти две компании МТС и называет своими партнёрами и использует для накрутки роуминга. Однако местные жители уверены, что обе являются подконтрольными МТС.

— Летом 2019 года компания МТС хотела ввести плату для соединения местных симок, но начались протесты, вмешались власти, и от этой идеи отказались, — говорит собеседник Лайфа в администрации Крыма. — После этого "краснодарские" номера МТС стали передаваться компаниям "КТК-Телеком" и "К-Телеком" с сохранением номера. И с туристов стали брать дополнительные деньги "за роуминг". Между тем даже сейчас их местные жители называют МТС".

Продажа российских сим-карт с номерами в коде +7 сотового оператора МТС в одном из салонов сотовой связи МТС в Крыму, июнь 2014 года. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Собственно, 2019 год и стал переломным для мобильной связи в Крыму — тогда МТС официально продала свою украинскую "дочку" азербайджанскому оператору Bakcell (сейчас работает на Украине под брендом Vodafone). Конечно, узнать истинных бенефициаров компаний-сестёр МТС на текущий момент невозможно, ведь ни Армения, ни Кипр таких данных не раскрывают. (Одна надежда, что эти данные когда-нибудь будут слиты хакерами.) В пресс-службе МТС проигнорировали журналистский запрос Лайфа об этом. Однако кроме уверенности местных жителей о явной связи между этими компаниями и МТС говорят и другие факты.

Например, первым генеральным директором "К-Телеком" работал некий Сергей Рубцов, который до этого долгое время возглавлял туркменскую "дочку" МТС. А "КТК-Телеком" сейчас возглавляет Дмитрий Нагорный, до этого возглавлявший Universal Mobile System — узбекскую "дочку" МТС. А то, что эти две компании связаны и не являются конкурентами, доказывает, что их одновременно возглавлял один и тот же человек — Дмитрий Клименко, это было бы невозможно, будь у них разные владельцы. Кроме того, сразу несколько источников на сотовом рынке подтвердили Лайфу, что эти компании контролируются из офиса МТС.

Сверхвыгодный крымский актив

Интересно, что оба крымских "партнёра МТС" значительно более рентабельны, чем сам "яичный оператор". "К-Телеком" заработал в прошлом году 2,5 млрд рублей (рентабельность продаж 35%), а "КТК-Телеком" — 800 млн рублей (20%), что значительно выше, чем у МТС (8%). При этом в 2016 году "К-Телеком" заработал рекордные 7,4 млрд рублей прибыли, то есть отработал с рентабельностью более 50%! Очевидно, что такую прибыль принесли не местные жители (чьи тарифы и сейчас ниже, чем на материке), а это исключительно доход, полученный от туристов, — тот самый роуминг. И снижение доходов с 2016 года можно объяснить как раз тем, что сотовый оператор был вынужден вводить специальные тарифы для "более дешёвой" связи на полуострове — в этом случае сверхприбыль зарабатывает головная компания, а не "партнёр".

— Компания МТС утверждает, что ушла с полуострова, потому что испугалась возможных санкций, — говорит эксперт инвесткомпании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — Однако не исключено, что это формальный уход для того, чтобы Крым оставался для них регионом сверхприбыли. Ежегодно на полуострове отдыхают миллионы туристов — отличный куш для того, чтобы формально не "заходить" на полуостров и работать исключительно через "партнёров".

Лайф посылал в пресс-службу МТС запрос о её версии причин ухода с полуострова, а также о том, когда компания планирует официально предоставлять услуги в Крыму, но обращение было проигнорировано.

Впрочем, такая финансовая модель полностью поддерживается российскими чиновниками. Как заявили Лайфу в пресс-службе ФАС, взимание дополнительных денег за связь в Крыму — это законно.

— Из-за отсутствия собственных сетей на полуострове услуги абонентам оказываются с помощью сетей связи других операторов, с которыми заключены договоры о межоператорском взаимодействии, — заявил официальный представитель ведомства. — Следовательно, при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя абонент пользуется услугами связи, регистрируясь в сети другого оператора связи, то есть находясь в роуминге.

Вышка мобильной связи в окрестностях Алупки. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Никакого дополнительного расследования деятельности российских компаний ведомство вести не собирается… Так чей всё-таки Крым?

Авторы Александра Баязитова