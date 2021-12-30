Наталья Абраменко рассказывает, как им приходится выживать после взрыва. Видео © SHOT

Семья Абраменко, которая пострадала в результате взрыва бытового газа в ногинской девятиэтажке, едва сводит концы с концами. Как сообщает телеграм-канал SHOT, ещё с осени люди пытаются получить положенные из-за травм в результате происшествия компенсации.

"Так сказать, по-человечески, желания отмечать Новый год вообще никакого нет. Нам выплатили 120 тысяч рублей на четверых. Врачи написали [в заключении], что средняя степень тяжести. У мужа так-то было сотрясение мозга, ему хотя тоже написали в заключении "средняя тяжесть". А независимый судмедэксперт вообще написал ему "лёгкая", — пожаловалась Наталья Абраменко.

Женщина отметила, что сейчас вместе с супругом и двумя детьми проживает в съёмной квартире, аренду которой оплачивает местная администрация. После взрыва Абраменко буквально остались без ничего. Со слов Натальи, всё их имущество на сегодняшний день — это плита, стиральная машина и вытяжка. При этом, как утверждает женщина, следователи оценили их сгоревшие вещи более чем в 1,5 миллиона рублей. Однако обещанных выплат семья пока так и не дождалась.