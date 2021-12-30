"Выплатили 120 тысяч на четверых": Пострадавшей при взрыве в Ногинске семье не на что отмечать Новый год
Всё их имущество — это плита, стиральная машина и вытяжка. При этом, как утверждает Наталья Абраменко, следователи оценили их сгоревшие вещи более чем в 1,5 млн рублей, но денег нет до сих пор.
Кадры с маленькой Алисой Абраменко на руинах квартиры облетели всю страну. Фото © LIFE
Наталья Абраменко рассказывает, как им приходится выживать после взрыва. Видео © SHOT
Семья Абраменко, которая пострадала в результате взрыва бытового газа в ногинской девятиэтажке, едва сводит концы с концами. Как сообщает телеграм-канал SHOT, ещё с осени люди пытаются получить положенные из-за травм в результате происшествия компенсации.
"Так сказать, по-человечески, желания отмечать Новый год вообще никакого нет. Нам выплатили 120 тысяч рублей на четверых. Врачи написали [в заключении], что средняя степень тяжести. У мужа так-то было сотрясение мозга, ему хотя тоже написали в заключении "средняя тяжесть". А независимый судмедэксперт вообще написал ему "лёгкая", — пожаловалась Наталья Абраменко.
Женщина отметила, что сейчас вместе с супругом и двумя детьми проживает в съёмной квартире, аренду которой оплачивает местная администрация. После взрыва Абраменко буквально остались без ничего. Со слов Натальи, всё их имущество на сегодняшний день — это плита, стиральная машина и вытяжка. При этом, как утверждает женщина, следователи оценили их сгоревшие вещи более чем в 1,5 миллиона рублей. Однако обещанных выплат семья пока так и не дождалась.
"Я бы хотела бы, чтобы этого больше никогда в жизни не было. Чтобы отстроили нам наш дом, чтобы мы въехали в свою квартиру и чтобы ни у кого из людей такого не было, что пережили мы", — добавила Наталья.
Напомним, взрыв газа в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября. Взрывная волна повредила более двадцати квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.
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