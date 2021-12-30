В пресс-службе Администрации Каменска-Уральского объяснили шокирующее поздравление председателя городской думы Валерия Пермякова, который пожелал недоброжелателям "сдохнуть". Ранее на открытии новогоднего городка в парке Трубников он разошёлся не на шутку.

Как отметили в мэрии, во время выступления глава гордумы был абсолютно трезв. Более того, в словах чиновника ничего предосудительного нет, добавили там.

"Он (Пермяков. — Прим. Лайфа) просто патриотичный и эмоциональный человек", — цитирует издание "Подъём" сообщение пресс-службы.