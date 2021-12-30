"Эмоциональный человек": Власти Каменска-Уральского объяснили пожелание смерти от главы гордумы Пермякова
Как отметили в мэрии, во время выступления чиновник был абсолютно трезв. Более того, в его словах ничего предосудительного нет, добавили там.
Валерий Пермяков © duma.kamensk-uralskiy.ru
В пресс-службе Администрации Каменска-Уральского объяснили шокирующее поздравление председателя городской думы Валерия Пермякова, который пожелал недоброжелателям "сдохнуть". Ранее на открытии новогоднего городка в парке Трубников он разошёлся не на шутку.
Как отметили в мэрии, во время выступления глава гордумы был абсолютно трезв. Более того, в словах чиновника ничего предосудительного нет, добавили там.
"Он (Пермяков. — Прим. Лайфа) просто патриотичный и эмоциональный человек", — цитирует издание "Подъём" сообщение пресс-службы.
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А ранее Лайф писал, что мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающим 2222 годом. Градоначальник так и не смог назвать год, который весь мир собирается встречать.
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