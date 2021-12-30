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"Эмоциональный человек": Власти Каменска-Уральского объяснили пожелание смерти от главы гордумы Пермякова

Как отметили в мэрии, во время выступления чиновник был абсолютно трезв. Более того, в его словах ничего предосудительного нет, добавили там.

30 декабря, 13:59

Валерий Пермяков © duma.kamensk-uralskiy.ru

В пресс-службе Администрации Каменска-Уральского объяснили шокирующее поздравление председателя городской думы Валерия Пермякова, который пожелал недоброжелателям "сдохнуть". Ранее на открытии новогоднего городка в парке Трубников он разошёлся не на шутку.

Как отметили в мэрии, во время выступления глава гордумы был абсолютно трезв. Более того, в словах чиновника ничего предосудительного нет, добавили там.

"Он (Пермяков. — Прим. Лайфа) просто патриотичный и эмоциональный человек", — цитирует издание "Подъём" сообщение пресс-службы.

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"От власти ждут разговоров, а не конкретных дел": Новый мэр Краснодара Алексеенко оговорился на выступлении и насторожил горожан

А ранее Лайф писал, что мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающим 2222 годом. Градоначальник так и не смог назвать год, который весь мир собирается встречать.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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