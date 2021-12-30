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Платье помощницы, стоившее замминистра образования Украины должности, продано с аукциона

В описании лота было указано, что наряд заряжен на всеобщую узнаваемость и охи-ахи. Средства, вырученные с его продажи, отправят на благотворительность.

30 декабря, 13:41
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Nikiforov.Artem/posts/4572814096120610" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Artem Nikiforov</a></p>

Фото © Facebook / Artem Nikiforov

Платье помощницы бывшего заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука Кристины Тишкун продано на аукционе за одну тысячу долларов (примерно 75 тысяч рублей). Об этом в "Фейсбуке" сообщил организатор торгов Артём Никифоров.

"Лот — платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за своё "слишком откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион. Платье заряжено на всеобщую узнаваемость и охи-ахи", — написал он.

Замминистра образования Украины Гарбарук уволился после скандала с платьем помощницы

Замминистра образования Украины Гарбарук уволился после скандала с платьем помощницы

Победителем торгов стал Евгений Лосовский, предложивший тысячу долларов. По словам Никифорова, он согласился направить средства херсонской клинической больнице имени Е.Е. Карабелеша. Сам организатор добавит к ним десять тысяч гривен (366 долларов). Именно в этом медицинском учреждении в уходящем году спасли бабушку Никифорова, которая переболела коронавирусом в 80 лет.

Ранее Лайф рассказывал, как помощница украинского теперь уже бывшего министра образования Кристина Тишкун сделала деловую встречу строго 18+, появившись в откровенном платье. Судя по её инстаграму, девушка не стесняется демонстрировать себя в жарких нарядах, несмотря на официальное положение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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