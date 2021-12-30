Платье помощницы, стоившее замминистра образования Украины должности, продано с аукциона

Платье помощницы бывшего заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука Кристины Тишкун продано на аукционе за одну тысячу долларов (примерно 75 тысяч рублей). Об этом в "Фейсбуке" сообщил организатор торгов Артём Никифоров.

"Лот — платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за своё "слишком откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион. Платье заряжено на всеобщую узнаваемость и охи-ахи", — написал он.

Победителем торгов стал Евгений Лосовский, предложивший тысячу долларов. По словам Никифорова, он согласился направить средства херсонской клинической больнице имени Е.Е. Карабелеша. Сам организатор добавит к ним десять тысяч гривен (366 долларов). Именно в этом медицинском учреждении в уходящем году спасли бабушку Никифорова, которая переболела коронавирусом в 80 лет.