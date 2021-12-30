Кабмин: Российские соцсети войдут в список бесплатных социально значимых ресурсов

Российские социальные сети войдут в список значимых информационных ресурсов с бесплатным доступом. Соответствующее предложение от Минцифры РФ прописано в постановлении о правилах ведения перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"[В постановлении] в том числе установлены критерии отбора таких ресурсов. По предложению Минцифры в перечень, в частности, могут включаться наиболее популярные отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более пяти миллионов пользователей", — говорится в сообщении пресс-службы Правительства России.

К обязательным требованиям также относится наличие на ресурсе не менее пяти тысяч страниц органов власти, государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов, указали в кабмине. Кроме того, не реже раза в год перечень бесплатных социально значимых информационных ресурсов будет актуализировать профильная комиссия правительства.

"Перечень социально значимых информационных ресурсов будет актуализироваться правительственной комиссией не реже одного раза в год. Сведения об информационных ресурсах, включённых в перечень, будут размещаться на официальном сайте Роскомнадзора", — указала пресс-служба.