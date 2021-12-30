На Украине захоронили останки расчленённого рэпера Энди Картрайта

На Украине захоронили останки рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), расчленённое тело которого нашли прошлым летом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Пятый канал .

По данным издания, траурная церемония прощания прошла в городе Белая Церковь Киевской области. Отметим, что сам Юшко был уроженцем города Нежина Черниговской области. Известно, что на Украине сейчас живёт мать покойного музыканта.