На Украине захоронили останки расчленённого рэпера Энди Картрайта
Траурная церемония прощания прошла в городе Белая Церковь. Отметим, что сам Александр Юшко был уроженцем Нежина Черниговской области.
Фото © VK / Энди Картрайт
На Украине захоронили останки рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), расчленённое тело которого нашли прошлым летом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Пятый канал.
По данным издания, траурная церемония прощания прошла в городе Белая Церковь Киевской области. Отметим, что сам Юшко был уроженцем города Нежина Черниговской области. Известно, что на Украине сейчас живёт мать покойного музыканта.
Тело рэпера Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его вдова Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. 27 октября 2021 года появилась информация, что Кохал перевели из СИЗО под домашний арест.
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