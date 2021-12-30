Матвиенко призвала не форсировать процесс создания единого парламента России и Белоруссии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила возможность создания единого с Белоруссией парламента, однако призвала не спешить с реализацией этой идеи.

"Если так жизнь поставит, что нужен будет единый парламент, может быть, мы к этому придём. Но не надо форсировать эти процессы", — подчеркнула она в интервью телеканалу "Россия 24".

Она высоко оценила сотрудничество России и Белоруссии по итогам согласования правительствами двух стран 28 дорожных карт по углублённой интеграции.

"Это создаст благоприятные условия для экономического развития как Белоруссии, так и России. Наш потенциал удвоится", — сказала Матвиенко.

Также спикер Совфеда подчеркнула, что теперь странам предстоит большая работа по реализации договорённостей.

"Предстоит большая работа по гармонизации законодательства и синхронизации наших действий. Мы готовы к этой работе", — заключила политик.

За 20 лет уже удалось серьёзно продвинуться в организации единого рынка труда, считает Матвиенко. Граждане могут проходить обучение и жить в одной или другой стране, иметь равные трудовые права.