Журналисты Daily Mail озвучили возможный сценарий третьей мировой войны

Британское издание Daily Mail опубликовало возможный сценарий развития третьей мировой войны. Так, по мнению экспертов, полем битвы государств станут высокие технологии IT-индустрии.

"Технологии в настоящее время являются полем битвы, где будут вестись конфликты с Россией и Китаем, которые вкладывают огромные средства в эту область", — говорится в материале.

Специалисты предполагают, что гиперзвуковые ракеты будут задействовать Россия, Китай и США. По их мнению, противники предпримут любые попытки, чтобы оставить друг друга без Интернета. В частности, оружие будет направлено на трансокеанические подводные кабели связи и космические спутники.