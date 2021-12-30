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Журналисты Daily Mail озвучили возможный сценарий третьей мировой войны

По мнению экспертов, противники будут предпринимать любые попытки, чтобы оставить друг друга без Сети. В частности, оружие будет направлено на подводные кабели связи и космические спутники.

30 декабря, 14:23

Фото © Shutterstock

Британское издание Daily Mail опубликовало возможный сценарий развития третьей мировой войны. Так, по мнению экспертов, полем битвы государств станут высокие технологии IT-индустрии.

"Технологии в настоящее время являются полем битвы, где будут вестись конфликты с Россией и Китаем, которые вкладывают огромные средства в эту область", — говорится в материале.

США обвинили в развязывании третьей мировой войны

США обвинили в развязывании третьей мировой войны

Специалисты предполагают, что гиперзвуковые ракеты будут задействовать Россия, Китай и США. По их мнению, противники предпримут любые попытки, чтобы оставить друг друга без Интернета. В частности, оружие будет направлено на трансокеанические подводные кабели связи и космические спутники.

Ранее украинский аналитик Александр Кочетков призвал мобилизовать детей на случай войны с Россией. Обозреватель считает, что привлечение несовершеннолетних поможет "увеличить вероятные потери противника".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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