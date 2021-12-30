Выдворенного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали сразу по прилёте в Таджикистан

Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, которого выдворили за пределы России за нарушение миграционного законодательства, задержали сразу после прилёта в Таджикистан. Об этом сообщает "Sputnik Таджикистан" .

По данным телеграм-канала, 26-летнему спортсмену предъявили обвинения по двум статьям УК республики: "Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды", а также "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя". Отмечается, что при отягчающих обстоятельствах Чоршанбиеву светит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что изначально бойца задержали 3 декабря в Москве за грубое нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что с собой у Чоршанбиева не было водительских прав российского образца, а также страховки ОСАГО. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности. 6 декабря Останкинский суд Москвы принял решение о выдворении из России Чоршанбиева, который признан виновным в нарушении миграционного законодательства.