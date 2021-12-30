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Выдворенного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали сразу по прилёте в Таджикистан

26-летнему спортсмену предъявили обвинения по двум статьям УК республики. Отмечается, что при отягчающих обстоятельствах ему светит до 15 лет тюрьмы.

30 декабря, 14:44
<p>Чоршанбе Чоршанбиев © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/chchorshanbiev_pm/p/CQB638apSmc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chchorshanbiev_pm</a></p>

Чоршанбе Чоршанбиев © Instagram / chchorshanbiev_pm

Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, которого выдворили за пределы России за нарушение миграционного законодательства, задержали сразу после прилёта в Таджикистан. Об этом сообщает "Sputnik Таджикистан".

По данным телеграм-канала, 26-летнему спортсмену предъявили обвинения по двум статьям УК республики: "Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды", а также "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя". Отмечается, что при отягчающих обстоятельствах Чоршанбиеву светит до 15 лет тюрьмы.

ТАСС: Бойца ММА Чоршанбиева выдворили из России

ТАСС: Бойца ММА Чоршанбиева выдворили из России

Напомним, что изначально бойца задержали 3 декабря в Москве за грубое нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что с собой у Чоршанбиева не было водительских прав российского образца, а также страховки ОСАГО. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности. 6 декабря Останкинский суд Москвы принял решение о выдворении из России Чоршанбиева, который признан виновным в нарушении миграционного законодательства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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