Отряд студентов-спасателей поздравил с Новым годом детей в больницах по всей стране
Они в костюмах волшебных персонажей с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыш и устроили праздник для маленьких пациентов.
Отряд студентов-спасателей поздравил с Новым годом детей в больницах по всей стране. © Пресс-служба Кемеровского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей
Отряд студентов-спасателей поздравил с Новым годом детей в больницах по всей стране. © Пресс-служба Краснодарского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) поздравили с Новым годом детей, находящихся в больницах в разных регионах России. Об этом сообщила Лайфу пресс-служба ВСКС.
Более 350 студентов-спасателей в костюмах сказочных персонажей подарили новогоднее настроение более чем 5400 детям. Они спустились с помощью альпинистского снаряжения с крыш больниц, помахали маленьким пациентам и поздравили с наступающим Новым годом. Также к празднику присоединились и Снегурочки: в одних регионах их подняли к окнам палат на автовышках, а в других девушки поприветствовали детей во дворах медучреждений.
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"Я считаю, нам удалось подарить новогоднее настроение детям, помочь им поверить в чудеса. Маленькие пациенты улыбались, светились счастьем, совсем малыши были очень удивлены. Надеюсь, такие яркие эмоции пойдут им на пользу и они быстрее выздоровеют. Желаю всем детям в Новом году счастья и здоровья", — сказал член Общественной палаты РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев.
Также студенты-спасатели провели праздничные акции "Счастливый Новый год" и "Безопасный Новый год". Так, волонтёры Севастопольского отделения ВСКС организовали конкурсы в детских домах и школах-интернатах, а также познакомили детей с деятельностью спасателей, рассказали о безопасности и подарили подарки.
Добровольцы Крымского отделения ВСКС совместно с ГАУ РК "Ресурсный центр" и Крымпатриотцентром провели эстафету безопасности для учеников Симферопольской академической гимназии. А волонтёры Калининградского отделения корпуса спасателей на открытых уроках для учеников Гавриловской средней школы им. Г. Крысанова и общеобразовательной школы посёлка Ново-Гурьевское рассказали и показали, как следует действовать в различных чрезвычайных ситуациях. Аналогичные акции прошли также в больницах, домах-интернатах и школах Омской, Орловской, Архангельской и Ярославской областей, Удмуртии и Башкирии.
А ранее в Казани дайверы в 44-й раз установили новогоднюю ёлку на дне Голубого озера. Лесная красавица пробудет под водой до 14 января, после чего её поднимут на сушу. В новогодней акции участвовало порядка 60 человек, в погружении — свыше 20.
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