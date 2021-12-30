Турчак в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечты детей из Петербурга и Вологодской области

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечты детей из Санкт-Петербурга и Вологодской области. Об этом стало известно из релиза пресс-службы политсилы.

Парламентарий посетил четырёхлетнюю Веру Морозову из Петербурга, вручив ей интерактивную куклу. Также он приехал в гости в семью Алексеевых и исполнил мечту 14-летнего Романа, подарив ему современный графический планшет, а его младшей сестре, восьмилетней Маше, — воздушный пластилин. Завтра девочка вдобавок получит новые серёжки и большую игрушечную кошку.

Сообщается, что подарки также передали двум детям из города Кириллова Вологодской области, которую Турчак недавно посетил с рабочей поездкой. 12-летней Елизавете вручили ноутбук, а 13-летнему Максиму — электронный конструктор.