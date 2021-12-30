Автоматический перевод сообщений и реакции появились в 12-м за год обновлении Telegram

Мессенджер Telegram представил 12-е в 2021 году обновление, которое добавило автоматический перевод сообщений, реакции, скрытый текст и другие нововведения. Об этом сказано в релизе компании.

"Теперь вы можете прямо в приложении перевести на свой язык любое сообщение", — отмечают разработчики.

По их данным, мессенджером пользуется более 500 миллионов человек по всему миру, в том числе и для общения в публичных группах и получения новостей из каналов на различных языках. Воспользоваться функцией пользователи смогут в соответствующем разделе настроек.

Кроме этого, теперь в приложении доступны реакции на сообщения. Также среди обновлений — скрытый текст, не показывающийся ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях. Помимо этого, теперь у пользователей есть возможность создавать QR-коды с настройками их оформления.