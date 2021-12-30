Самолёт-разведчик США вновь спровоцировал опасную ситуацию в небе над Чёрным морем

Американский самолёт-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint спровоцировал опасную ситуацию в небе над Чёрным морем. Как сообщает "Военный обозреватель", воздушное судно ВВС США приблизилось к пассажирскому лайнеру белорусской авиакомпании "Белавиа", который летел из Минска в Тель-Авив.

По данным телеграм-канала, разница в высоте между самолётами в какой-то момент составляла 1300 метров. При этом экипаж американского лайнера по неизвестной причине не ответил на запросы диспетчеров, что потенциально могло привести к катастрофическим последствиям.