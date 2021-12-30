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Самолёт-разведчик США вновь спровоцировал опасную ситуацию в небе над Чёрным морем

Экипаж американского воздушного судна без контакта с диспетчерами сблизился с пассажирским лайнером белорусской авиакомпании — в какой-то момент разница в высоте между ними составила 1300 метров.

30 декабря, 15:12

Фото © Wikipedia Creative Commons / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Lance Cheung

Американский самолёт-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint спровоцировал опасную ситуацию в небе над Чёрным морем. Как сообщает "Военный обозреватель", воздушное судно ВВС США приблизилось к пассажирскому лайнеру белорусской авиакомпании "Белавиа", который летел из Минска в Тель-Авив.

По данным телеграм-канала, разница в высоте между самолётами в какой-то момент составляла 1300 метров. При этом экипаж американского лайнера по неизвестной причине не ответил на запросы диспетчеров, что потенциально могло привести к катастрофическим последствиям.

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Ранее опасное сближение американского самолёта-разведчика с гражданским рейсом произошло в небе над Чёрным морем 3 декабря. Как уже рассказывал Лайф, из-за этого летевшему из Тель-Авива в Москву лайнеру пришлось сменить курс. При этом на запросы с земли военное судно-нарушитель не отвечало. Позже в "Аэрофлоте" подтвердили данный инцидент. Там отметили, что на борту самолёта, выполнявшего рейс SU501, находилось 142 пассажира.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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