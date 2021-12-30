В Петербурге за год может появиться 200 умных остановок

В Санкт-Петербурге в 2022 году может появиться 200 умных остановок. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов, добавив, что это станет ещё одним этапом по превращению города в "умный".

Как пишет газета "Петербургский дневник", каждую остановку оснастят модулем для Wi-Fi, электрощитом для зарядки мобильных гаджетов, а главное — табло, извещающим об ожидаемом времени прибытия транспорта.

Посетителю умной остановки уже не потребуется смотреть в приложение на смартфоне: все сведения о движении транспорта остановка будет передавать сама. Кроме того, на ней будет кнопка для вызова полиции.

Соколов также добавил, что оснастить такими остановками сразу весь город невозможно, но пообещал, что преимущественно в центре и на Юго-Западе они поумнеют уже в 2022 году. Районы у будущей станции метро "Казаковская" сейчас активно застраиваются, там прокладывают новые дороги, а к дорогам — коммуникации, в том числе оптоволоконный кабель.