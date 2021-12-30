Путин подписал закон об уголовном наказании за злостные нарушения ПДД

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, уголовная ответственность наступает, в частности, за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута. Однако при условии, что допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишён прав. Штраф в таком случае составит от 200 до 300 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — до двух лет.

Если же автолюбителя ранее судили по данной статье и он вновь допустит нарушение, штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы будет увеличен до трёх лет. Уточняется, что действие новой статьи УК РФ не будет распространяться на нарушения, зафиксированные дорожными камерами.