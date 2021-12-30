Путин на год перенёс запрет иностранного гражданства для госслужащих и военных
Когда документ вступит в силу, чиновники, не выполнившие прописанные в нём требования, будут уволены.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе на 1 января 2023 года срока, к которому чиновники и военные должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Прежним сроком вступления документа в силу было 1 января 2022 года. В случае невыполнения требований государственные и муниципальные служащие подлежат увольнению.
Напомним, инициативу о запрете иного гражданства для госслужащих и военных внёс в Госдуму сам президент России Владимир Путин в конце ноября 2020 года, а подписал весной 2021-го. Летом глава государства разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных случаях.
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