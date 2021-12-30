Мастер маникюра в инвалидном кресле в 45 лет стала чемпионкой по жиму лёжа

Ольга на соревнованиях по жиму лёжа на "Пара-Крым – 2021" © VK / ss_gym_iskitim

Жительница Новосибирска Ольга Халявина оказалась прикована к инвалидному креслу после страшного ДТП. В больницах она провела более пяти лет, однако смогла побороть депрессию и в 40 лет снова занялась спортом. Ей даже удалось победить на соревнованиях по жиму лёжа. О необычной судьбе этой женщины рассказывает kp.ru.

Родилась Ольга Халявина в посёлке Березники Иркутской области, мечтала стать адвокатом. Всю жизнь была спортивной, но попала в страшное ДТП — автомобиль упал с обрыва. Врачи спасли жизнь Ольги, однако в больницах пришлось провести более пяти лет. Оказавшись в депрессии, она годами не выходила на улицу. Тяжёлое время для женщины пришлось как раз на конец 90-х.

"У меня была мечта — своя квартира, и я стала работать на это. Научилась маникюрному мастерству. Делала ногти на дому, распространяла косметику, торговала одеждой — и в итоге смогла переехать и купить себе квартиру в пятиэтажке под Новосибирском", — рассказывает Ольга.

В Искитиме женщина решила вернуться в спорт, познакомилась с тренером "Сектора силы" Владимиром.

"Вова попросил пожать руку, а потом говорит: "Хватит! Всё-всё, отпусти". Он тогда ещё не знал, что без сильных рук на коляске никуда. Сказались годы подъёма по пандусам. Тренировались и до пандемии, а после снятия запретов вернулись к программе, стали отрабатывать жим лёжа. Это был успех!" — поделилась воспоминаниями Ольга.

Благодаря тренировкам Халявиной удалось победить на соревновании по жиму лёжа в клубе "Пара-Крым".

"Я весила 69 килограммов, а жму от груди больше 55 килограммов. Это была победа в абсолютном весе", — рассказала Ольга.

Вдобавок к спортивным успехам её выбрали председателем общества инвалидов в Искитиме. Также Ольга съездила в Санкт-Петербург на Всероссийский конкурс красоты "Невская краса", поменяла квартиру, купила инвалидное кресло за 170 тысяч. Женщина призналась, что не обделена мужским вниманием, а в спортзале её рукопожатие называют королевским.

"Мужчины вниманием окружают — и на работе, и на улице. А когда-то в родном Берёзовске на меня смотрели и тыкали пальцем. Теперь как у всех: мы выбираем — нас выбирают. Я открыта к общению, всего добилась сама и даже с маникюром уложу в армрестлинге любого. Мечтать не перестала, теперь у меня новая цель: сесть за руль автомобиля и справиться со своими давними страхами", — объяснила Ольга.