Украинец сделал 18 прививок от ковида ради бесплатного пребывания в больнице. Видео © Telegram / "Политика страны"

Житель Харькова Алексей Сукач ради бесплатного пребывания в больнице вколол себе целых 18 доз различных прививок от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал "2+2".

По данным издания, мужчина договорился с семейным врачом Оксаной Иващенко, что в общей сложности поставит 20 вакцин. В обмен на это женщина пообещала ему выдать направление в стационар. Таким образом медик пыталась повысить свой рейтинг на медицинском сервисе Helsi, который рос с каждой прививкой. Однако журналистам врач заявила, что якобы впервые слышит о подобных махинациях.

"У меня нет такого пациента", — отрезала Иващенко в разговоре с корреспондентом.

Зачем украинцу понадобилось направление в больницу, ради которого он готов был привиться аж 20 раз, пока не известно. Однако специалисты ВОЗ неоднократно предупреждали, что последствия от большого количества вколотых доз антиковидного препарата могут быть непредсказуемыми.