Украинец сделал 18 прививок от ковида ради бесплатного пребывания в больнице
Зачем мужчине понадобилось направление в стационар, пока не известно. Врач, которая подтолкнула его на это, в разговоре с журналистами попросту открестилась от пациента.
Алексей Сукач. Скриншот © Telegram / "Политика Страны"
Украинец сделал 18 прививок от ковида ради бесплатного пребывания в больнице. Видео © Telegram / "Политика страны"
Житель Харькова Алексей Сукач ради бесплатного пребывания в больнице вколол себе целых 18 доз различных прививок от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал "2+2".
По данным издания, мужчина договорился с семейным врачом Оксаной Иващенко, что в общей сложности поставит 20 вакцин. В обмен на это женщина пообещала ему выдать направление в стационар. Таким образом медик пыталась повысить свой рейтинг на медицинском сервисе Helsi, который рос с каждой прививкой. Однако журналистам врач заявила, что якобы впервые слышит о подобных махинациях.
"У меня нет такого пациента", — отрезала Иващенко в разговоре с корреспондентом.
Зачем украинцу понадобилось направление в больницу, ради которого он готов был привиться аж 20 раз, пока не известно. Однако специалисты ВОЗ неоднократно предупреждали, что последствия от большого количества вколотых доз антиковидного препарата могут быть непредсказуемыми.
Ранее Лайф сообщал, что вьетнамские врачи по ошибке вакцинировали от ковида 18 младенцев. Медики отмечают, что состояние детей стабильное. Однако у некоторых повысилась температура, а место укола покраснело и припухло.
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